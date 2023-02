30 mln zł z rządowego funduszu na szczecińskie ulice [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

60 milionów złotych będzie kosztować przebudowa układu drogowego północnej części Szczecina.

Dofinansowanie na ten cel - w wysokości 30 milionów złotych - Miasto Szczecin otrzymało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.



To będzie kompleksowa przebudowa w sumie aż ośmiu ulic - mówi Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. - To jest oczywiście ulica Kredowa od skrzyżowania z ulicą Wakacyjną, ulica Ostoi-Zagórskiego wraz z nowym rondem przy ulicy Kredowej, ulica Urlopowa, ulica Nowa, ulica Andersena od skrzyżowania ulicy Miodowej do skrzyżowania z ulicą Północną, ulica Północna i ulica Wapienna, więc duży zakres inwestycji.



Prace drogowe przy przebudowie tej części Szczecina potrwają około dwóch lat.