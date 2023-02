Policjant w trakcie szkolenia zatrzymał na Niebuszewie pijanego kierowcę

Kierowcę zatrzymał posterunkowy Konrad Nadolski, który jest w trakcie szkolenia podstawowego w Szkole Policji w Słupsku. Fot. SP Słupsk

Dwa promile alkoholu w organizmie miał 54-letni mężczyzna, który jeździł osobówką po Niebuszewie.

- Kierujący poruszał się od krawędzi do krawędzi i jechał wolno blokując pas ruchu. Tym samym stwarzał zagrożenie na drodze. Kierowca Mazdy wjechał w osiedle i wówczas policjant podbiegł do auta i zabrał kierującemu kluczyki - relacjonuje Anna Gembala ze szczecińskiej policji.



Okazało się, że 54-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. O jego losie zdecyduje sąd.



Kierowcę zatrzymał posterunkowy Konrad Nadolski, który jest w trakcie szkolenia podstawowego w Szkole Policji w Słupsku.