Okradli strażaków. Być może zechcą sprzedać "fanty" [LISTA]

Strażacy proszą o pomoc w odzyskaniu sprzętu. Ostrzegają też przed podejrzanymi zakupami.

Chodzi o wyposażenie, które zostało skradzione z wozu strażaków z OSP w Bukowie Morskim, w powiecie sławieńskiem. Do zdarzenia doszło w miniony weekend. Na liście skradzionych przedmiotów są między innymi wyciągarka samochodowa, pompy i pilarka. W sumie to prawie 50 pozycji.Strażacy w mediach społecznościowych opublikowali cała listę, by poprosić w ich odzyskaniu, ale też by przestrzec przed okazyjnymi zakupami. Bo złodziej najprawdopodobniej będzie chciał się ich pozbyć.Sprzęt zabrano z wozu strażackiego, który został skradziony z remizy w sobotę. Wóz udało się odnaleźć kilka godzin później w lesie, kilka kilometrów od remizy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja.