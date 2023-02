Wizyta na budowie dwóch bloków gazowo – parowych w #Gryfino na ok. 1400 MW .

Budżet inwestycji to 4,7 mld zł.

Budowa ma zakończyć się do 2024r.Funkcjonowanie elektrowni ma ogromne znaczenie dla systemu energetycznego kraju.Prace na budowie przebiegają zgodnie z harmonogramem💪. pic.twitter.com/cx2mBLfJqD