"Nie wyrzucać, a dać drugie życie". Kawiarenka Naprawcza o to zadba [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Niemodna bluzka zmieni się w ostatni krzyk mody, a stara sukienka odzyska swój dawny blask - to wszystko można zrobić, za darmo w Kawiarence Naprawczej w Mierzynie. Stworzyło ją Koło Gospodyń Wiejskich Mierzynianki.

- Nie ma takiej rzeczy, której nie da się naprawić - zapewnia krawcowa, Dorota Kowalczyk. - Skórzana kurtka została "przywrócona do życia", ozdobiona. Mieszkańcy przychodzą z różnymi rzeczami od spódniczki, która pani chciała skrócić, po przyszycie guzika, wszycie zamka, naprawa spodni.



- Przyszedłem z uszkodzonym zamkiem przy kurtce, który trzeba było naprawić i Kawiarenka to zrobiła. Myk i już mam naprawiony - powiedział klient.



- Niektórzy nie umieją nawet guzika przyszyć, zacerować dodaje Ewa Głowacka, prezes Koło Gospodyń Wiejskich w Mierzynie. - Projekt polega na tym, żeby nie wyrzucać rzeczy, które mamy, a właśnie je odnawiać i dawać im drugie życie.



Jak zapowiadają gospodynie, wkrótce w ich punkcie będzie można naprawić rower czy odnowić meble. Kawiarenka jest otwarta od poniedziałku do piątku od 16 do 19:45.



Punkt znajduje się przy ul. Weleckiej 13B w Mierzynie.



Utworzenie Kawiarenki Naprawczej realizowane jest z projektu "Zielone Tory", który uzyskał finansowanie z rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.