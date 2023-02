Wojewoda: pracujemy nad rozwiązaniem problemu ukraińskiego zboża

Pracujemy nad rozwiązaniem problemu ukraińskiego zboża o którym mówią polscy rolnicy - zapewniał w "Rozmowach pod krawatem" zachodniopomorski wojewoda Zbigniew Bogucki.

Przedstawiciel rządu w regionie zwracał uwagę, że to kolejna konsekwencja agresji Rosji na naszego wschodniego sąsiada. Część przewożonego przez Polskę zboża z Ukrainy zostaje, a skoro jest tańsze, to nasi rolnicy mają problem ze zbytem swoich płodów rolnych.Zbigniew Bogucki podkreślał, że rząd widzi ten problem.- Niestety to jedna z reperkusji wojny na Ukrainie, ataku Putina. Jest to pewien koszt, który ponosimy. Z drugiej strony cały czas szukamy rozwiązań. Było spotkanie z panem wicepremierem i ministrem rolnictwa Kowalczykiem. My w dużej mierze jesteśmy związani również ustaleniami na poziomie unijnym. Wydaje się, że do maja trudno będzie zmienić pewne rozstrzygnięcia, a jakiejkolwiek formy pomocy także wymagają zielonego światła ze strony Brukseli - tłumaczy Bogucki.Zachodniopomorski wojewoda informował również, że jest w kontakcie z przedstawicielami rządu i będą się odbywały kolejne spotkania z rolnikami.