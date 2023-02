"Politycy PO muszą się zastanowić co robili na Pomorzu Zachodnim"

Elektrownia Dolna Odra. Fot. ZEDO / PGE GiEK

Politycy Platformy Obywatelskiej muszą głęboko się zastanowić co robili - a właściwie czego nie robili na Pomorzu Zachodnim - mówił w "Rozmowach pod krawatem" zachodniopomorski wojewoda.

Zbigniew Bogucki komentował sytuację, w której związkowcy nie wpuścili do elektrowni Dolna Odra posłanki PO Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Według naszych nieoficjalnych informacji, to pokłosie działania poprzedniego rządu PO-PSL, który Dolną Odrę przeznaczył do likwidacji.



Wojewoda Bogucki zwracał uwagę, że to opinia przedstawicieli załogi.



- Jeżeli ten głos wybrzmiał, ktoś mówi w otwarty i odważny sposób, że właśnie taka była motywacja, no to powinien być to powód do głębokiego zastanowienia dla polityków Platformy Obywatelskiej. Co robili, a właściwie czego nie robili na Pomorzu Zachodnim, jak rozmontowywali kolejne sektory naszej zachodniopomorskiej gospodarki, właściwie nie dając nic w zamian - mówił Bogucki.



Zachodniopomorski wojewoda podkreślał, że decyzja o budowie przyjaznych dla środowiska bloków parowo-gazowych w zakładzie nieopodal Gryfina wpisuje się w strategię budowania bezpieczeństwa. To także rozbudowa gazoportu i budowa Baltic Pipe, co uniezależnia nas od surowców rosyjskich - mówił Bogucki.