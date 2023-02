Zbiórka w kościołach archidiecezji dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej organizuje zbiórkę do puszek dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii. Akcja odbędzie się w najbliższe niedziele.

Liczba ofiar trzęsienia ziemi rośnie. Już sięga 10 tysięcy osób. - Zbiórka na rzecz poszkodowanych w najbliższe niedziele w kościołach archidiecezji, w zależności od decyzji księdza proboszcza - mówi ks. dr Krzysztof Łuszczek, rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. - Caritas Polska niesie już pomoc w tych krajach od kilku lat. Taka pomoc została skierowana do Syrii, która bardzo wycierpiała w czasie ostatniej wojny. Zniszczone w czasie wojny Aleppo znów ucierpiało w czasie trzęsienia ziemi.Zebrane środki pozwolą zorganizować to, co teraz najpotrzebniejsze - dodaje ks. Łuszczek. - W obecnej sytuacji potrzebna jest jak najszybsza doraźna pomoc. Przede wszystkim żywność, lekarstwa, ciepła odzież i koce.Więcej szczegółów o tym, jak jeszcze można pomóc, na caritas.szczecin.pl