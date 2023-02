Nowa wystawa w Muzeum Narodowym w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W Muzeum Narodowym w Szczecinie można zobaczyć wystawę poświęconą pierwszemu Muzeum Morskiemu jakie przed wojną powstało w Warszawie. Założył je Stanisław Ledóchowski. Wiele eksponatów tego przedwojennego muzeum trafiło po wojnie do Szczecina, mówi Tomasz Budzan, kierownik działu morskiego.

- Ta wystawa przyczyniła się o tyle, do powiększenia tej kolekcji, iż odezwała się rodzina Pana Ledóchowskiego i przekazała nam nowe rzeczy, które pozyskaliśmy dzięki tej wystawie. Jest to taki mały modelik Batorego 10-centymetrowy, który służył jako przycisk do papieru. Mamy tez koło ratunkowe, które przekazał nam jego wnuk Franciszek.



Na wystawie można zobaczyć m.in. jeden ze zniszczonych eksponatów warszawskiego muzeum morskiego.



- To jest model City of Paris, który Ledóchowski zapewne kupił gdzieś w Europie zachodniej. Chcieliśmy symbolicznie na tle fotografii zniszczonej Warszawy pokazać tą hekatombę, jaką było powstanie. Mamy muzeum, które prosperuje, rozwija się, które 1939 roku prezentuje swoje zbiory i tu przychodzi taki kres, z tego kresu wyciągamy spod gruzu kadłub rozbity.



Pracownicy Muzeum Narodowego w Szczecinie odtworzyli w świecie wirtualnym siedem sal przedwojennego Muzeum Morskiego w Warszawie.