PiS: pieniądze na remonty dróg przyznawane są ponad partyjnymi podziałami [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pieniądze są przekazywane ponad podziałami partyjnymi, dostają je wszystkie samorządy, które chcą polepszyć jakość dróg w swoich miejscowościach - tak politycy Prawa i Sprawiedliwości podsumowali zastrzyk finansowy dla gmin i powiatów naszego regionu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W województwie zachodniopomorskim do wydania będzie 100 milionów złotych.



Pieniądze na inwestycje drogowe są przekazywane bez znaczenia na barwy partyjne podkreśla Rafał Niburski, szef klubu radnych PiS w sejmiku.



- Miasto Stargard i budowa części obwodnicy miasta. Tan prezydent raczej nie jest z Prawa i Sprawiedliwości. Idąc dalej, Goleniów i ulica Aleksandra Puszkina. Tam burmistrz Krupowicz też nie jest powiązany z PiS. Powiat policki, Bezrzecze-Wołczkowo, będzie oddawany fragment drogi czy połączenie Szczecin-Warnik. W powiecie polickim też Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi - mówi Niburski.



Szczecin otrzymał wsparcie w ramach planowanej modernizacji ośmiu odcinków drogowych w północnej części miasta - dodaje Agnieszka Kurzawa, radna miejska z PiS.



- O dofinansowanie konkretnej drogi. Są to drogi na północy Szczecina, jest to osiem odcinków, dofinansowanie wyniesie 50% całej inwestycji. Czyli 30 milionów złotych miasto Szczecin otrzyma ze środków rządowych - mówi Kurzawa.



Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymają 22 powiaty i 25 gmin w naszym regionie.