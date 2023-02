Stargard z milionowymi dotacjami na budowę i remonty dróg

Droga Morzyczyn - Jeczydół. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotowany w Stargardzie będzie m.in. remont ulic na starówce. Przebudowane zostaną ulice: Chrobrego, Szewska, Kuśnierzy i Włosiennicza.

Po zakończeniu tej inwestycji skorzystają nie tylko rodzice, którzy dowożą dzieci do szkoły przy ul. Kuśnierzy, ale również inni mieszkańcy, jadący z centrum w stronę Chociwla.



- Każdy kto ma okazję w godzinach szczytu komunikacyjnych przejeżdżając ulicą Chrobrego czy rodzice, którzy dowożą dzieci do Szkoły Podstawowej nr 5 wiedzą, jak dzisiaj trudno poruszać się w tym kwartale - mówi Krzysztof Kozłowski, radny Rady Miasta w Stargardzie.



Koszt inwestycji to 17 milionów złotych, a dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to ponad 10 mln zł.



Z Funduszu dotowane również będą m.in. Północna Obwodnica Stargardu, której pierwszy odcinek został w poniedziałek oddany do użytku, trasa łącząca Stargard z Witkowem oraz droga między Morzyczynem a Jęczydołem.