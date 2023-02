Świnoujście walczy z grypą

Pacjenci przyjmowani ponad stan i wzmożony ruch w aptekach. Sezon grypowy trwa w najlepsze. Sprawdzaliśmy, jak sytuacja wygląda w Świnoujskich przychodniach i czy istnieją sposoby na uniknięcie choroby w środku zimy.

Korytarze świnoujskich przychodni są pełne pacjentów, a lekarze, by przyjąć wszystkich, stają na rzęsach potwierdza dr n. med. Dominik Stolarczyk. - Jest bardzo dużo pacjentów, przyjmujemy ponad stan. Jest bardzo dużo dzieci i dorosłych.Wzmożony ruch da się zaobserwować także w aptekach. Mgr Dorota Śledź przyznaje, że infekcji wirusowych jest najwięcej. - Teraz znowu z początkiem lutego, mamy wzrost. Przeważnie są to infekcje wirusowe.Każdy sposób na chorobę ma własny.- Same zioła, rumianek, mięta. - Brałam szczepionkę przeciw grypie i nie chorowałam ani razu - mówią mieszkańcy.Jednak dr Stolarczyk przypomina, że najważniejsze, to: - musimy się zdrowo odżywiać, bardzo ważny jest odpoczynek, tak samo suplementacja: cynk, probiotyki, witamina C.Przez liczne zachorowania obostrzenia wprowadził świnoujski szpital, gdzie już od grudnia odwiedziny są możliwe tylko w ograniczonym zakresie.