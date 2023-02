Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Za było 233 posłów, 207 przeciw, a 12 się wstrzymało. Oznacza to, że do prezydenta trafi w kształcie proponowanym przez rząd.

Ustawa przewiduje m.in. że w sprawach dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów będzie orzekał Naczelny Sąd Administracyjny. Pozostawiona zostanie również Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, którą Senat chciał zlikwidować. Będzie ona orzekać w sprawach dyscyplinarnych pozostałych zawodów prawniczych.



Ustawa uzyskała pozytywną opinię Komisji Europejskiej. Zdaniem rządu jest kluczowym kamieniem milowym, od których wypełnienia uzależniona jest wypłata środków unijnych dla Polski na realizację Krajowego Planu Odbudowy.



Prezydent Andrzej Duda może ustawę podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.