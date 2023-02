Zabytkowa ulica Kamienna w Maszewie przejdzie remont.

Biegnie ona przez wpisane do rejestru zabytków Stare Miasto, dlatego prace będą polegać na ułożeniu jej na nowo z tego samego materiału - to przede wszystkim brukowiec i kostka kamienna.



Koszt remontu to ponad półtora miliona złotych. Milion 200 tysięcy pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.