Poczobut skazany na łagier. RSnW: W tej chwili nie ma żadnej szansy na pomoc

Reżimowy sąd w Białorusi skazał Andrzeja Poczobuta na 8 lat łagru.

W utajnionym procesie dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi został skazany za "podżeganie do nienawiści” oraz „nawoływanie do działań godzących w bezpieczeństwo państwa".- Nie ma w tej chwili żadnej szansy na pomoc - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" Kamil Kłysiński z Ośrodka Studiów Wschodnich. - Zmiany na froncie, a w konsekwencji korzystne rozstrzygnięcie wojny dla Ukrainy to na ten moment jedyna nadzieja dla więźniów politycznych na Białorusi. Musimy patrzeć realistycznie. Nie możemy wyruszyć na te więzienia, rozwalać je z luf czołgowych. Łukaszenka jest mocno związany z Rosją, więc nie mogę powiedzieć nic optymistycznego. Dopóki Putin jest przy władzy i Rosja nie przegrała wojny na Ukrainie, nie powinniśmy spodziewać się jakichkolwiek zmian na Białorusi.Oficjalne dane mówią, że w Białorusi jest prawie 1,5 tysiąca więźniów politycznych. I zdaniem Kamila Kłysińskiego z Ośrodka Studiów Wschodnich, ta liczba będzie większa.