Starosta: dzięki rządowemu wsparciu powiat policki się rozwija

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Powiat policki bardzo korzysta na środkach z Polskiego Ładu i innych rządowych funduszach - mówił w "Rozmowach pod krawatem" tamtejszy starosta Andrzej Bednarek.

Samorządowiec wymienił listę inwestycji, które może teraz realizować dzięki temu wsparciu.



- Przebudowa dróg lokalnych. To ostatnie rozstrzygnięcie, które jest bardzo korzystne dla powiatu polickiego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 13-milionowy projekt przeznaczony jest na termomodernizację placówek oświatowych. To w końcu posprzątanie, dzięki funduszom - 25 milionom złotych z NFOŚ, ja nazywam to kolokwialnie, wstydu polickiego, który 12 lat temu został. To za chwilę ogłoszony już przetarg modernizacji poradni i budynku dla dzieci niepełnosprawnych - wylicza Bednarek.



Starosta policki tłumaczył, że przede wszystkim wsparcie rządowe w połączeniu z funduszami unijnymi pozwala na realizację inwestycji w regionie.