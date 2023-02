Kołobrzeg: Kluby z miejskim dofinansowaniem, Kotwica myśli o awansie

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Władze Kołobrzegu podzieliły pieniądze na sport. Umowy na dotacje od samorządu podpisało 25 klubów i stowarzyszeń.

Wsparcie od samorządu otrzymały wszystkie podmioty, które złożyły wniosek do Urzędu Miasta. Wśród nich są zarówno klubu zawodowe, jak i stowarzyszenia zajmujące się sportem amatorskim i szkoleniem młodzieży. Do podziału była kwota 3,3 mln złotych.



Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że w czasie kryzysu miasto nie mogło zwiększyć puli na dotacje sportowe. - Mam przekonanie, że kolejne lata wyjdziemy z kryzysów i będziemy mogli przeznaczać jeszcze więcej środków na ten niesłychanie ważny w naszym życiu obszar - powiedziała Mieczkowska.



Najwięcej, bo ponad 1/3 tej kwoty otrzymała piłkarska Kotwica. Tylko na drużynę seniorów miasto wypłaci milion złotych. Adam Dzik, prezes lidera II ligi mówi, że takie wsparcie wystarczy do walki o awans.



- Dziś stać nas na II ligę, a I liga to prawdopodobnie nie jest dużo więcej finansowo, a może nawet będzie potrzeba mniej środków - stwierdził Dzik.



Najmniejsze kwoty z miasta popłyną do KS Minigolf Kołobrzeg, i Cue Clan Kołobrzeg upowszechniającego sporty bilardowe. Oba podmioty otrzymały po 5 tysięcy złotych.