Sytuacja jest stabilna, ale za wcześniej jeszcze, żeby szykować się na obniżki. Tak szczeciński ekonomista komentuje decyzję Rady Polityki Pieniężnej.

RPP zdecydowała o nie zmienianiu poziomu stóp procentowych. Profesor Jarosław Korpysa z Uniwersytetu Szczecińskiego uważa, że stopy rosnąć nie będą, ale nie będzie także na razie decyzji o ich obniżeniu.- W styczniu Europejski Bank Centralny, jak również i FED [bank centralny USA - dop. red], podnosiły nieznacznie stopy procentowe. Skoro światowe rynki finansowe podniosły, to na pewno nie będzie u nas sytuacji odwrotnej, że my będziemy je obniżać. Stopy procentowe powinny być na stabilnym poziomie, ale jeszcze do obniżek trzeba poczekać - mówi Korpysa.Poziom stóp procentowych wynosi teraz 6,75%.Więcej na ten temat w naszej audycji " Rozmawiamy o pieniądzach " ok. godziny 14.40.