Postępują prace na obwodnicy Gryfina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Trwają intensywne prace przy budowie obwodnicy Gryfina.

To pierwsza z dziewięciu tego typu rządowych inwestycji w naszym regionie, która uzyskała już Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej - mówi Łukasz Lendner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



- Wykonawca przystąpił już do prac. Są zrobione wycinki, trwają roboty ziemne i prace przyłączeniowe kolizji, energetyczne, gazowe. Obwodnica Gryfina kontraktowo zakończenie to jest czwarty kwartał 2024 roku. Czas szybko leci - mówi Lendner.



Obwodnica Gryfina będzie miała ponad pięć kilometrów. Koszt inwestycji to 75 milionów złotych.



Dzięki wsparciu rządowemu, obok obwodnicy Gryfina w województwie zachodniopomorskim powstaje także osiem innych. Między innymi w Szczecinku, w Stargardzie i w Kołbaskowie.