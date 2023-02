Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Realizujemy dwa największe projekty stoczniowe w Europie - mówił na Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej Marek Gróbarczyk. Chodzi o budowę czterech promów w Polsce dla polskich armatorów i budowę największego doku pływającego.

- Polskie stocznie mają stabilną sytuację - ocenił wiceminister. - W zasadzie wszystkie stocznie mają pełen pakiet zamówień. Program, który został uruchomiony w ramach budowy czterech promów, który jest realizowany, nie jest zagrożony tak pod kątem wykonawstwa, jak i finansowego.



Morska Stocznia Remontowa Gryfia będzie miała po raz drugi zysk, dzięki remontom statków - mówiła Maria Skubniewska z Funduszu Rozwoju Spółek. - Gryfia ma taki portfel zamówień, że pozwala jej to osiągnąć dodatni wynik na działalności operacyjnej. To jest już drugi rok. Zakładamy, że następny rok również będzie, może nie na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o wielkości, ale też że będzie to działalność dodatnia.



Morska Stocznia Remontowa Gryfia po trzech kwartałach ubiegłego roku miała przychody w wysokości 111 milionów złotych. Wykonawca głębi dokowej dla nowego doku pływającego wszedł na plac budowy i rozpoczął realizację inwestycji.