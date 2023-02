Namiastka podwodnej egzotyki na wyciągnięcie ręki [ZDJĘCIA]

Muzeum Rybołówstwa w Świnoujściu. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Muzeum Rybołówstwa w Świnoujściu. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Muzeum Rybołówstwa w Świnoujściu. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Muzeum Rybołówstwa w Świnoujściu. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Rozgwiazdy, mureny i nadymki pływają w Muzeum Rybołówstwa w Świnoujściu. Zajrzeliśmy na zaplecze dopiero co wyremontowanej wystawy żywej rafy koralowej.

Zamknięta na czas remontu wystawa z egzotycznymi okazami najbardziej odległych oceanów, teraz znów cieszy zwiedzających świnoujskie muzeum. O tym, co się zmieniło, opowiada Małgorzata Płońska-Nagaba.



- Z wymianą akwariów wiązała się wymiana całej oprawy, czyli zabudowa i ich aranżacja. Wprowadziliśmy takie kolory, które się w akwariach pojawiają - mówi Płońska-Nagaba.



Nowy anturaż to jedno, ale najbardziej spektakularne zmiany dopiero się zaczną. - Mamy przed sobą proces zarybiania. Oczekujemy na nowe zwierzątka.



Ichtiolog Leszek Kamiński opowiada o największej i zarazem najbardziej drapieżnej atrakcji wystawy.



- Oprócz ryb mamy jeszcze rozgwiazdy, piękne jeżowce. Na wystawie rafy koralowej są bardzo egzotyczne dwie mureny, jedna jest gwieździsta, a druga szara. Tylko do jedzenia wychodzą, tak są rozpuszczone - mówi Kamiński.



Sala z żywą rafą koralową znajduje się na parterze budynku muzeum.