Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

12 lat więzienia grozi 40-latkowi za rozboje i kradzież w Stargardzie. Jest już akt oskarżenia w tej sprawie.

Do pierwszego zdarzenia doszło w czerwcu ubiegłego roku. Podejrzany włamał się do jednego ze stargardzkich mieszkań i okradł je. Zabrał m.in. odzież, kosmetyki i tysiąc złotych w gotówce.



Kolejne przestępstwo popełnił we wrześniu. Pod jednym ze stargardzkich sklepów grożąc kobiecie chciał jej wyrwać z rąk telefon komórkowy. Nie udało mu się to. Mężczyzna został jednak zatrzymany. Policjanci znaleźli przy nim inny telefon, który ukradł dzień wcześniej.



40-latek był w przeszłości karany. Trafił do aresztu, gdzie poczeka na rozprawę.