Kołobrzeg z milionami dofinansowania na remonty dróg

Ulica Jedności Narodowej w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Miliony z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafią do województwa zachodniopomorskiego. Wśród dofinansowanych inwestycji są drogi na terenie Kołobrzegu.

Największą inwestycją na terenie Kołobrzegu, która uzyskała dofinansowanie, jest przebudowa ul. Jedności Narodowej. Wicestarosta kołobrzeski Jacek Kuś mówi, że wyeksploatowana droga zyska nową nawierzchnię dzięki wysokiej dotacji.



- Prawie 6 milionów złotych dofinansowania do inwestycji, która będzie kosztowała nas około 12 mln zł. To jest spory zastrzyk finansowy. Mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że gdyby nie to dofinansowanie, tej inwestycji na pewno byśmy sami nie przeprowadzili - mówi Kuś.



Prace obejmą odcinek od przejazdu kolejowego przy ulicy Żurawiej, aż do wysokości Wylotowej, gdzie powstanie rondo i dalej w kierunku morza aż do ul. Wiosennej. Na drugi z tych etapów dofinansowanie ponad 3 milionów złotych uzyskał Urząd Miasta. Całość powinna być gotowa przed przyszłorocznymi wakacjami.



Cieszyć się mogą również rowerzyści. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu ponad milion złotych powstanie brakujący fragment ścieżki rowerowej przy ulicy Grzybowskiej. Odcinek o długości jednego kilometra uzupełni nadmorską trasę rowerową w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna.