Ponad 2300 mieszkańców Dobrej podpisało się pod petycją w sprawie zmian w gospodarce odpadami komunalnymi

Fot. Paweł Malinowski

Chodzi o obowiązujące od 1 stycznia wyższe stawki i odpady wywożone raz na dwa tygodnie.

Podpisy do wójt Teresy Dery, złożyli radni Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra, mówi Paweł Malinowski. - Cieszymy się ogromnie z tak dużego poparcia społecznego dla tej petycji. Mamy wielką nadzieję, że pani wójt, widząc jakie są oczekiwania mieszkańców, spełni postulaty, które są przedmiotem tej petycji.



Najwięcej mieszkańców pod petycją podpisało się wczoraj m.in. w Dobrej, Mierzynie i Bezrzeczu.



- Jeżeli jest petycja, to ja się pod nią podpiszę. - Podpisałem się, żeby było lepiej, a jest gorzej. - Mieszkańcy z naszego osiedla tam podpisy zbierali, oczywiście jest jak najbardziej za. - Nie zgadzam się z tą polityką gminy, odnośnie wywozu odpadów. Jestem za tym, żeby wróciło to do stanu poprzedniego.



Teraz wójt gminy Dobra ma trzy miesiące, aby rozpatrzyć petycje w sprawie zmian w gospodarce odpadami.