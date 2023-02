Perły Biznesu rozdane [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pogłębienie toru wodnego Świnoujście Szczecin do 12.5 metra nagrodzone Perłą Biznesu w kategorii Wydarzenie Gospodarcze.

Wyróżnienie trafiło do Urzędu Morskiego w Szczecinie. W tym roku Perły Biznesu przyznano po raz 19. Wyróżnienie otrzymał też Gaz System za wybudowanie i oddanie do użytku gazociągu Baltic Pipe. Osobowością biznesu został Tytus Gołas z firmy Tidio Poland.



Firma powstała w 2013 roku oferuje tzw. live chaty dla małych i średnich firm obsługujących klientów on line. W ubiegłym roku firma zebrała z rynku 25 milionów dolarów na rozwój.



Obecnie zatrudnia 140 osób.