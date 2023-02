Studenci PUM-u badają wzrok u dzieci [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, wraz z pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, badają wzrok w szczecińskich podstawówkach.

To część kampanii wojewódzkiej pod nazwą "Moja Szkoła - Zdrowa Szkoła" - mówi Agata Szwedowicz z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.



- Robimy badania przesiewowe, w momencie kiedy zauważymy jakieś odchylenia, to zalecamy wizytę u okulisty, ma to zapobiec dalszemu rozwojowi wady u tych dzieci i wdrożeniu skutecznego leczenia. Obecnie badamy 10-latków. W tym momencie wykrywamy wady najprawdopodobniej spowodowane siedzeniem przed komputerem - tłumaczy Szwedowicz.



Dzieci nie boją się badania: - Trzeba zakryć na przykład jedno oko, a następnie odczytać cyferki i literki na tablicy - relacjonuje jedna z pacjentek.



To nie pierwsze przesiewowe badania wzroku - dodaje pielęgniarka Elżbieta Ciszewska: - Badania przesiewowe wykonywane są systematycznie, począwszy od zerówki, po siódmą klasę szkoły podstawowej.



Wyniki akcji zostaną przedstawione na przełomie maja i czerwca.