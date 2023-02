Poseł PiS: nie zaniechamy rozmów z rolnikami

Fot. pixabay.com / Couleur

To nie koniec dialogu z rolnikami - poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński komentuje informacje o dopłatach do pszenicy i kukurydzy w związku z wojną na Ukrainie.

Rolnicy w ubiegłym tygodniu m.in. na zachodniopomorskich trasach protestowali, domagając się interwencji państwa w związku z importem ukraińskiego zboża do Polski. System dopłat, który przedstawił wicepremier i minister rolnictwa, nie rozwiązuje w pełni problemu - uważają protestujący gospodarze.



Na pewno nie zaniechamy dialogu - odpowiada z kolei poseł PiS Leszek Dobrzyński.



- Na pewno twardy dyskurs z rolnikami nadal będzie trwał. Cały czas jesteśmy nastawieni na to, żeby się wsłuchiwać w ich głos i na to, żeby w miarę możliwości państwa, wychodzić im również naprzód. Oczywiście pamiętamy cały czas co się dzieje za naszą wschodnią granicą, co się dzieje z cenami np. gazu - mówi Dobrzyński.



Wysokość dopłat, które rząd ma zatwierdzić jeszcze w tym miesiącu, ma być uzależniona od powierzchni upraw danego rolnika i będzie wynosić do 60 procent wartości wyliczonego plonu. Dopłaty do pszenicy i kukurydzy mają obejmować sprzedane zboża od grudnia ubiegłego roku.