"Rosja się nie zmienia. Jest cały czas bestialska i nieludzka" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wideo: R.Stachnik, [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

83 lata temu rozpoczęła masowa deportacja Polaków na Wschód prowadzona przez stalinowskie NKWD.

Z tej okazji pod Pomnikiem Pamięci Sybiraków złożono kwiaty i oddano hołd tym, którzy nie powrócili do naszego kraju.



O tej rocznicy w dzisiejszych czasach pamiętamy w sposób szczególny - mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



- Myśmy przypominać to także w tym obecnym kontekście, wojny na Ukrainie i wywózek ukraińskich obywateli. Bo Rosja się nie zmienia. Czy ona jest biała, czerwona, putinowska, jest cały czas niezmiennie bestialska i nieludzka. I właśnie na tę ziemię byli wywożeni polscy obywatele - mówi Bogucki.



Jak informuje Instytut Pamięci Narodowej, w głąb Związku Sowieckiego wywieziono wówczas ok. 140 tys. polskich obywateli. Wśród deportowanych były głównie rodziny wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej i kolei ze wschodnich obszarów przedwojennej Polski.