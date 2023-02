Inwestycje na Odrze i budowa terminala głównymi tematami Konwentu Morskiego [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Problemy z inwestycjami na Odrze oraz budowa głębokowodnego terminalu kontenerowego to najważniejsze tematy poruszane w trakcie obrad Konwentu Morskiego w Szczecinie.

Chcemy aby to gremium wypowiedziało się w tych sprawach, ponieważ strona niemiecka zachowuje się irracjonalnie - zwracał uwagę wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.



- To jest ten temat, który przewija się już od dłuższego czasu, a więc inwestycje na rzece Odrze i budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu. W związku z tym, że mamy tutaj dość nieracjonalne zachowanie strony niemieckiej, więc wydaje się, że ciało doradcze - jakim jest Konwent - powinno w tej sprawie również się wypowiedzieć - mówił Gróbarczyk.



Konwent to ciało doradcze wiceministra infrastruktury odpowiedzialnego za gospodarkę morską - tłumaczy kapitan Zbigniew Sulatycki, dawniej wiceminister w rządzie Jana Olszewskiego.



- Dzisiaj to już nie jest Konwent Morski, to już jest konwent całego środowiska ludzi mórz, bo tu są wszyscy. Pierwsza i najważniejsza sprawa, są ministerstwa, rząd i wszystkie ważne duże zakłady, jak port, ale na sali jest też policja i straż pożarna. Żeby zrobić coś dobrego, to musimy mieć wszystkich - mówi Sulatycki.



Konwent Morski obraduje w Szczecinie w rocznicę zaślubin Polski z morzem, które odbyły się 10 lutego 1920 roku w Pucku. Generał Józef Haller po zajęciu Pomorza dla Polski wrzucił wtedy platynowy pierścień do Bałtyku.