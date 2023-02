Ponad 100 mln na inwestycje drogowe. Prawie 1/3 dla Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Potężny zastrzyk finansowy dla zachodniopomorskich samorządów. Ponad 100 milionów złotych trafi do gmin i powiatów na budowę i remonty dróg lokalnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wsparcie w regionie dostało blisko 50 inwestycji. W piątek samorządowcom zostały przekazane symboliczne czeki przez wojewodę zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego.



- Warto współpracować, żeby budować lepsze drogi, lepszą infrastrukturę, lepszą przyszłość dla naszych mieszkańców. W tym roku ta kwota obejmuje 47 inwestycji, 71 km dróg. To głównie drogi gminne i powiatowe - powiedział Bogucki.



Dofinansowanie w wysokości 30 milionów złotych otrzymało Miasto Szczecin. - Pieniądze będą przeznaczone na przebudowę układu drogowego północnej części miasta - mówi Michał Przepiera, wiceprezydent Szczecina. - To ważna inwestycja z punktu widzenia miasta, dlatego miasto aplikowało o nią już rok temu. Cieszymy się, że program został dla nas otwarty, bo jak mówił pan wojewoda, Szczecin niestety nie mógł wcześniej aplikować w tego typu programach od dobrych kilku lat. Zatem to pierwszy raz od wielu lat możliwość skorzystania również z tego typu programu i to chyba w tym wszystkim najlepsza informacja.



- Na pieniądzach najbardziej skorzystają najbiedniejsze gminy, dla których remont, budowa lub przebudowa drogi była kwestią marzeń, ponieważ skromny budżet na to nie pozwalał - tak poseł PiS Leszek Dobrzyński. - Tam jest szczęście zobaczyć tych ludzi, kiedy w końcu widzą, że ktoś o nich zadbał. Że ich dziurawa droga, którą codziennie jeżdżą, jest w końcu zrobiona. Kolejne kilometry wyremontowanych i przebudowanych dróg to jest bezpieczeństwo, dobry transport, dobry dostęp do szkół, do ośrodków zdrowia, do kultury, do biznesu.



Jedną z takich gmin jest Kobylanka, która otrzymała ponad 7 milionów złotych m.in. na przebudowę drogi Jęczydół - Morzyczyn. - Otrzymaliśmy dofinansowanie i jestem przeszczęśliwa, bo ta największa w historii gminy Kobylanka inwestycja będzie kosztowała budżet gminy kilkaset tysięcy złotych - mówi wójt Julita Pilecka.



Od początku funkcjonowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czyli 2019 roku, samorządy dostały 13 miliardów złotych.