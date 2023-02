Wyższe opłaty za pobyt w niemieckich uzdrowiskach

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Uwaga, w planach są podwyżki za spacer po niemieckiej części wyspy Uznam. Za jednodniowy pobyt w Cesarskich Uzdrowiskach zapłacić będzie trzeba prawie 19 złotych. To opłata uzdrowiskowa dla jednodniowych turystów.

Do tej pory za przebywanie na terenie Cesarskich Uzdrowisk zapłacić trzeba było 2,70 euro. Z opłaty zwolnione były dzieci poniżej 10. roku życia. Te zasady przestaną być aktualne z pierwszym kwietnia i to nie żart. Za spacer po niemieckiej plaży czy promenadzie zapłacimy 3,90 euro. Także dzieci powyżej 6. roku życia.



Mieszkańcy Świnoujścia, mimo wszystko są oburzeni.



- To chyba przesada, że mamy płacić za przejście do nich. Na spacer nie pójdę. Ewentualnie samochodem na zakupy. Ja się nie wybieram do Niemiec - to głosy mieszkańców.



Pomysł na wprowadzenie analogicznej opłaty pojawił się także w Świnoujściu, jednak jego realizacja jest niemożliwa. - Prawo obowiązujące w Polsce uniemożliwia zastosowania takiego wariantu. Możemy dzisiaj pobierać opłaty od tych, którzy co najmniej jedną dobę zamieszkują w naszym mieście - mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.



Pozytywnym aspektem będzie fakt, że okazując uiszczoną opłatę uzdrowiskową w Niemczech, transportem publicznym pojedziemy bez biletu.