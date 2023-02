Strażackie pompy, agregaty prądotwórcze, pilarki, umundurowanie, hełmy, buty i radiostacje - takie wyposażenie otrzymali strażacy z Bukowa Pomorskiego, którym skradziono sprzęt wraz z wozem strażackim.

Sprzęt przekazała Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Szczecinie.W ubiegłym tygodniu, skradziono Fiata Ducato należącego do OSP Bukowo Morskie. Wóz odnaleziono następnego dnia w pobliskim lesie. Zaginął jednak cały sprzęt...Nadal trwają poszukiwania złodziei. Informacje w sprawie kradzieży można przekazywać do urzędu gminy lub do komisariatu policji w Darłowie.