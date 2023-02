Jest projekt trzeciego etapu trasy północnej Szczecina [ZDJĘCIA]

Teraz miasto będzie się starało pozyskać fundusze na jego budowę - informuje Michał Przepiera, wiceprezydent Szczecina.

Trasa Północna ma połączyć obwodnicę Śródmiejską z Szosą Polską.Droga obejmie budowę nowej ulicy od skrzyżowania Królewskiego z Łączną do ulicy Szosa Polska. Skróci to czas przejazdu pojazdów poruszających się z północnych dzielnic Szczecina oraz Polic w kierunku centrum.- Jesteśmy w trakcie pozyskiwania odpowiednich zgód i zezwoleń, mamy też decyzję środowiskową. Zależy nam, aby zrealizować ten trzeci etap trasy północnej. W tej skali jest to jeszcze większa inwestycja, bo tutaj myślę, że mówimy o łącznej kwocie około 200 milionów zł. To przyszłość, ale mam nadzieję, że taka, która się spełni - podkreśla Przepiera.30 mln zł otrzymał Szczecin z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ośmiu ulic na północy Szczecina. Prace drogowe - przy przebudowie tej części Szczecina - potrwają około dwóch lat. Łączny koszt inwestycji to 60 milionów złotych.