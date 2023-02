PiS rusza z akcją: Tusk znaczy bieda [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Porównajmy się, a wyjdzie, że Tusk znaczy bieda - mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości na konferencji prasowej w Szczecinie.

Tematy proponowane przez miejskich i wojewódzkich radnych PiS to m.in. stopa bezrobocia, płaca minimalna i wysokość emerytur.



W odróżnieniu od polityków Platformy Obywatelskiej, polityków Prawa i Sprawiedliwości nie cechuje imposybilizm - mówił szef klubu zachodniopomorskich radnych PiS Rafał Niburski.



- Dla nas obce są również pewnie założenia koncepcyjne Platformy Obywatelskiej. My nie mówimy: "Sorry, taki mamy klimat" i dlatego nie możemy pewnych rzeczy wprowadzić. My emerytom nie podwyższamy wieku emerytalnego, tylko go obniżamy, dajemy im "Trzynastkę", "Czternastkę". My jako Prawo i Sprawiedliwość przywracamy komisariaty, dbamy o bezpieczeństwo państwa i nie likwidujemy jednostek wojskowych - podkreślał Niburski.



W czasie kryzysu utrzymane zostało wsparcie socjalne, jak program Rodzina 500+, ale też udało się zwolnić z podatku PIT osoby do 26. roku życia - dodała szczecińska radna PiS Agnieszka Kurzawa.



- Jeśli mówimy o rządach Donalda Tuska, to wszyscy pamiętamy, jak to było. Płace były niegodne, a pracownicy byli niedoceniani - przekonywała Kurzawa.



A żeby zatrzeć prawdziwy obraz porównania dziś Donald Tusk powie nawet, że nikt za jego rządów nie strzelał do górników - dodawali radni PiS.