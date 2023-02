Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemieńsku do likwidacji

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemieńsku zostanie zlikwidowany - taką decyzję podjęły władze powiatu choszczeńskiego.

Mimo protestów rodziców, radni powiatu zdecydowali, że z końcem sierpnia placówka przestanie istnieć. Walka o ośrodek w Niemieńsku trwała od lat.- To cios w serce niepełnosprawnych dzieci, które zostaną wykluczone edukacyjne - mówi Danuta Łocha, matka jednego z uczniów: - Część z tych dzieci obawiam się, że ukończy na tym Niemieńsku swoją edukację. Boimy się tego, że część tych dzieci może zostać w domu. To są tereny wiejskie, boimy się tego, że część tych dzieci może po prostu zostać w domu. To są tereny biedne i dostęp do czegokolwiek jest bardzo ograniczony.- Do ośrodka uczęszcza zbyt mało uczniów, aby go utrzymywać - zaznacza Wioletta Kaszak, starosta choszczeński: - Jeżeli jest dziewiątka dzieci, to trudno nazywać to szkołą. Tym bardziej, że perspektywa w kolejnych latach, to dalszy spadek.Przeciwna tej decyzji była Małgorzata Buchajczyk, radna powiatu choszczeńskiego: - Dzieci, które są w Niemieńsku, to są dzieci z chorobami sprzężonymi. To nie są lekkie upośledzenia, to są bardzo chore dzieci.Rodzicom niepełnosprawnych dzieci zaproponowano przeniesienie do placówki, m.in. w Suliszewie, ci jednak twierdzą, że nie ma tam odpowiednich warunków.