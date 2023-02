"Latająca" wystawa w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wejdź do kokpitu i chwyć za stery helikoptera - takie atrakcje czekają na odwiedzających Galerię Kaskada w ramach interaktywnej wystawy "Marzenia o lataniu".

Można na niej zobaczyć m.in. model niemieckiego szybowca i przekrój kabiny Airbusa. - Jesteśmy z córką, żeby zobaczyła te modele samolotu, helikoptera. To fajna atrakcja dla dzieci. Specjalnie przyszłam z synem, bo będziemy lecieć samolotem pierwszy raz. Trenujemy rękę, zaraz wsiądziemy do helikoptera - mówili rodzice, którzy przyprowadzili dzieci na wystawę.



Wystawa wysokich lotów potrwa do 25 lutego.