Decyzja prezydenta i środki z KPO. Echa gorącej dyskusji w "Kawiarence Politycznej"

Sąd Najwyższy w Warszawie. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Prezydent nie podpisze noweli ustawy o Sądzie Najwyższym - goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin komentują.

Przypomnijmy, że Andrzej Duda podjął decyzję o skierowaniu ustawy o SN do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej.



Oznacza to, że ustawa nie będzie obowiązywała, dopóki Trybunał nie wypowie się na temat jej zgodności z konstytucją. A ma być jednym z warunków wypłaty dla Polski pieniędzy z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.



Chodzi o poczucie naszego prawnego bezpieczeństwa życia w kraju - mówi w "Kawiarence Politycznej" senator Koalicji Obywatelskiej Magdalena Kochan: - To nie pozwala Polakom korzystać z tego, co nam się naprawdę należy.



Ta decyzja oddala możliwość uzyskania środków z KPO - podkreśla poseł Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek: - Pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje ponosi rząd Zjednoczonej Prawicy. Od 640 dni mogliśmy już tymi środkami dysponować, ale tak się nie stało ze względu na pewne decyzje. Pan prezydent dla mnie się zachował kompletnie niezrozumiale.



Te pieniądze będą wypłacone - dodaje poseł PiS Artur Szałabawka: - Pan prezydent bardzo prosił i apelował do Trybunału Konstytucyjnego, aby tą sprawą zajął się niezwłocznie. Myślę, że ten apel pana prezydenta zostanie wysłuchany. Mi bardzo by zależało, żeby ta opinia była pozytywna i wydana w niedługim czasie, bo nam na tych środkach zależy.



Trudno mieć zarzuty do prezydenta, że korzysta ze swoich konstytucyjnych uprawnień -podkreśla Pełnomocnik Regionalny Partii Republikańskiej Jakub Pyżanowski: - Liczę, podobnie jak pan poseł Szałabawka, że to rozstrzygnięcie będzie pozytywne. Faktycznie to umożliwi to, aby te środki trafiły do Polski.



Prezydent uważa, że odesłanie ustawy do TK nie opóźni wypłaty pieniędzy z KPO.

Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy o SN, której ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy.