Ferie ruszyły. Co planują szczecinianie?

Formalnie ferie zimowe w naszym województwie zaczynają się w poniedziałek 13 lutego, ale praktycznie trwają już od piątku.

Nasz reporter rozmawiał z tymi uczniami, którzy na razie zostali w Szczecinie.- Byliśmy na nartach na Święta Bożego Narodzenia, na ferii zostajemy w domu, więc spędzamy czas w okolicach Szczecina. - Mieliśmy jechać do Zakopanego, ale jak zobaczyliśmy ceny za dobę w okolicach 500 zł, to stwierdziliśmy, że nie... To jest przesada. - Póki co trwa u nas remont, po polsku... - Ja bym najchętniej odwiedziła aquapark i popływała. - Ja bym poszedł na mecz Pogoni. - Może uda nam się uzbierać na Majówkę, a jak nie to na wakacje. Faktycznie, tydzień w Polsce kosztuje tyle co miesiąc zagranicą - opowiadają rodzice i dzieci.Ferie zimowe w województwie zachodniopomorskim potrwają do 26 lutego.