Pierwszy tydzień ferii z wiosenną aurą

Pierwszy tydzień ferii zimowych dla uczniów z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego upłynie pod znakiem wiosennej pogody.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że na początku przyszłego tygodnia do Polski napłynie ciepłe powietrze.Synoptyk IMGW, Małgorzata Tomczuk mówiła, że termometry będą wskazywać dodatnie wartości - w ciągu dnia na zachodzie kraju nawet do 9 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej, ale również z dodatnimi temperaturami będzie w Polsce centralnej. Według IMGW ujemne temperatury możliwe są jedynie w nocy. Dla województw, w których będą odbywać się ferie, IMGW nie prognozuje na przyszły tydzień również opadów śniegu.Śnieg będzie natomiast utrzymywał się w górach, zwłaszcza w Karpatach. Najwięcej białego puchu było o poranku na Kasprowym Wierchu - 172 cm. 160 cm odnotowano w Dolinie Pięciu Stawów, a 106 cm w Hali Gąsienicowej. W Sudetach najwięcej śniegu jest na Śnieżce - 85 cm.Ferie zimowe potrwają do 26 lutego. Dziś ferie kończą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.