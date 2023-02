Obiecują zawalczyć o ulgi dla mieszkańców Świnoujścia

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Świnoujska Organizacja Turystyczna będzie się starać o zwolnienie mieszkańców Świnoujścia z uiszczania jednodniowej opłaty uzdrowiskowej w niemieckiej części wyspy Uznam.

To ich odpowiedź na wiadomość o planowanej podwyżce opłaty uzdrowiskowej.



Przypomnijmy, że od 1 kwietnia, każdy, kto znajdzie się na terenie Cesarskich Uzdrowisk wyspy Uznam, za pobyt będzie musiał zapłacić więcej, niż do tej pory, a dokładnie 3,90 Euro czyli ponad 18 zł. Podwyżką oburzeni są szczególnie mieszkańcy Świnoujścia, jak mówi Piotr Piwowarczyk ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej.



- Bardzo nam przykro, że nie zaproszono i nie uwzględniono naszej strony w rozmowach o tej kwestii. Dla nas jeszcze bardziej przykre jest to, że nie nastąpiło wyłączenie z tej opłaty mieszkańców Świnoujścia - podkreśla Piwowarczyk.



I dodaje, że o zmianę przepisów, będą apelować do niemieckiej strony. - Będziemy podejmować działania, aby przekonać stronę niemiecką do rezygnacji z pomysłu i wprowadzenia specjalnych stawek, szczególnie dla polskich operatorów, którzy wożą klientów jednodniowych na niemiecką stronę Wysypy Uznam i na zwolnienie z tego typu rozwiązania mieszkańców Świnoujścia - dodaje Piwowarczyk.



W tej chwili, niemiecka opłata wynosi 2,70 Euro.