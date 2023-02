Rafalska: Wizyta Joe Bidena pokazuje, że znaczenie Polski rośnie

Zdaniem europosłanki Prawa i Sprawiedliwości, znaczenie Polski zaczęło rosnąć po wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy rząd zdecydował o pomocy dla Kijowa i zaczął nakłaniać do niej inne kraje.

To pokazuje, że Polska pozycja na arenie międzynarodowej jest coraz mocniejsza. Tak o wizycie Joe Bidena w Warszawie mówi Elżbieta Rafalska.

Zdaniem europosłanki Prawa i Sprawiedliwości, znaczenie Polski zaczęło rosnąć po wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy rząd zdecydował o pomocy dla Kijowa i zaczął nakłaniać do niej inne kraje.- Być może podczas wizyty usłyszymy deklaracje o większym wsparciu dla naszego kraju - mówiła Rafalska w "Rozmowach pod Krawatem". - To jest też wizyta, która pokazuje, że w tej sytuacji znaczenie polityczne Polski jest coraz większe. Naszą rolą jest domagać się, żebyśmy sami nie pozostawali z tym wsparciem.- Czy spodziewa się Pani jakiś konkretnych deklaracji po wizycie Joe Bidena? - zapytał prowadzący Andrzej Kutys.- Myślę, że tak. Możemy się tego spodziewać. Najwyższa pora, żeby takie deklaracje padały - odpowiedziała Rafalska.Joe Biden przyleci do Polski 20 lutego.