Przebudowa w kołobrzeskim porcie

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Trwa przebudowa Nabrzeża Barkowskiego w kołobrzeskim porcie. To ostatnie miejsce należące do Zarządu Portu Morskiego, które nie przeszło dotychczas modernizacji.

Inwestycja zakłada remont oczepu samego nabrzeża o długości 170 metrów, a także montaż nowych urządzeń odbojowych. Dodatkowo przebudowany zostanie plac składowy o powierzchni blisko 12 tysięcy metrów kwadratowych służący do przeładunku ryb, a także naprawy jednostek i sieci rybackich.



Artur Lijewski, prezes Zarządu Portu Morskiego w Kołobrzegu mówi, że dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo i komfort pracy lokalnych rybaków.



- Toi już nie chodzi o same miejsca, że będzie więcej miejsca w porcie do rozładunku i naprawy sieci, ale to wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Przed przebudową nie była to raczej nasza wizytówka. Widać było, że to miejsce raczej mocno zaniedbane, więc dzisiaj zmieni swój charakter i oblicze i wpłynie na bezpieczeństwo i jakość pracy.



Wszystkie prace będą kosztowały 9,5 mln zł i zakończą się w sierpniu.