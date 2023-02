Szczeciński naukowiec chce stworzyć beton, który nie pęka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Naukowiec ze Szczecina opracowuje "szczepionkę dla betonu". Dr Adam Zieliński z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, wraz z zespołem z ZUT-u, pracuje nad pionierską technologią, dzięki której beton nie będzie pękał.

- Takiego rozwiązania jeszcze nie ma - mówi dr Zieliński. - To bardzo innowacyjny projekt, ponieważ wchodzimy w zupełnie nowe zagadnienie. Próbujemy podjąć rękawice, jak zaprojektować odpowiedni zoptymalizowany skład kompleksu pielęgnacyjnego, szczepionki materiałowej, którą dozujemy i nic więcej nas nie interesuje.



Na opracowanie projektu dr Zieliński otrzymał półtora miliona złotych od Narodowego Centrum Badań. - To będzie przede wszystkim rozbudowa tego laboratorium, wszelkiego rodzaju aparatura badawcza, która jest niezbędna. Całe laboratorium będzie cyfrowe. Fizycznie nie będziemy musieli tu być, żeby robić badania. Oczywiście trzeba będzie tu zrobić beton, natomiast przyrząd, opomiarowanie i dostęp do wyników będzie online - dodaje dr Zieliński.



Szczeciński naukowiec ma trzy lata na opracowanie technologii.