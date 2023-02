Dźgnął swojego kolegę w serce. Ruszył proces w Szczecinie

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Zadał trzy śmiertelne ciosy nożem koledze, przed sądem okręgowym w Szczecinie ruszył proces Valeriego Z.

Do zdarzenia doszło w październiku 2021 r. w Świnoujściu w mieszkaniu poszkodowanego.



Akt oskarżenia przeczytała dziś prokurator Sylwia Purcha: - Jeden cios nożem w klatkę piersiową, w wyniku czego pokrzywdzony otrzymał ranę kłuto-ciętą mięśnia sercowego, z masywnym krwotokiem do worka osierdziowego i opłucnej w wyniku, której zmarł.



Oskarżony twierdzi, że podczas szamotaniny próbował się bronić - nie przyznaje się do winy: - On powiedział, że mnie nauczy życia, że mnie tu pochowa. Ja broniłem się jak mogłem... Usiłowałem mu wykręcić rękę, w której trzymał nóż.



Do zdarzenia doszło w Świnoujściu w nocy z 15 na 16 października 2021 roku, w mieszkaniu poszkodowanego. Drugim oskarżonym jest Oleksji P. o utrudnianie postępowania, pomagając oskarżonemu uniknąć kary i zacierając ślady. Grozi mu do 5 lat więzienia.