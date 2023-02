Kasa biletowa wciąż w CH "Turzyn", ale w innym miejscu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kasa biletowa w Centrum Handlowym "Turzyn" w Szczecinie od dziś w innym miejscu.

Przeniesiono ją do pawilonu numer 1N5, do którego można dotrzeć, wchodząc do centrum handlowego wejściem od ul. 26 Kwietnia.



W nowym pomieszczeniu są trzy stanowiska kasowe. Kasa czynna jest w innych nich dotychczas godzinach, czyli od 9.00 do 19.00 - od poniedziałku do soboty i od godz. 10.00 do godz. 16.00 - w niedziele handlowe.