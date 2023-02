Rocznica istnienia AK. Historię ojca poznała dopiero po latach

O tym, że mój ojciec był żołnierzem Armii Krajowej dowiedziałam się dopiero kilka lat temu - mówi Prezes Zarządu szczecińskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Jolanta Szyłkowska.

Za przynależność do AK i działalność podziemną w powojennej Polsce groziła nawet kara śmierci, lub długoletnie więzienie.W najlepszym wypadku żołnierze nie mogli znaleźć pracy, a ich dzieci miały problemy w szkole.Na porządku dziennym była inwigilacja przez ubecję, a środowiska kombatantów nie mogły działać swobodnie. AK-owcy nie opowiadali swoich wojennych historii najbliższym w obawie o ich bezpieczeństwo.- Nie mówiło się w domu o tym, ze względu na bezpieczeństwo. Nasi rodzice, rozciągając to na naszych żołnierzy Armii Krajowej, nie opowiadali o tym, aby strzec ukochanych. Do 1990 roku można się było przecież w zasadzie wszystkiego spodziewać... - wspomina Szyłkowska.Armia Krajowa powstała 14 lutego 1942 roku, a więc 81 lat temu. Dziś w szczecińskim okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej jest ponad dwudziestu żyjących kombatantów. Dwoje z nich - Kazimierz Miłaszewicz i Lidia Więckowska w tym roku obchodzą swoje setne urodziny.Pod koniec ubiegłego roku zmarła natomiast "Sarenka" - pułkownik Danuta Szyksznian-Ossowska.