Nowoczesny sprzęt ma trafić do strażaków ochotników

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

2 miliony 200 tysięcy złotych trafi w tym roku do zachodniopomorskich Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pieniądze będzie można przeznaczyć na zakup nowoczesnego wyposażenia. To w ramach programu "Mały Strażak" Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Maksymalnie do 25 tysięcy złotych OSP mogą aplikować do 31 marca.



W ubiegłym roku fundusz przekazał zachodniopomorskim jednostkom OSP 1,7 mln złotych. W regionie działa obecnie prawie 500 jednostek OSP, w których służy 11 tysięcy strażaków.