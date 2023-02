Gość RSnW: "Narracja Sikorskiego przysłużyła się rosyjskiej propagandzie"

Radosław Sikorski, były marszałek Sejmu i były szef MSZ i MON. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Wypowiedzi byłego Ministra Spraw Zagranicznych Polski Radosława Sikorskiego służą Rosji. Tak działania Sikorskiego, w "Radiu Szczecin na Wieczór" komentował publicysta Michał Karnowski.

Przypomniał m.in. tekst, w którym Sikorski "dziękował" USA za spowodowanie wybuchu na gazociągu Nord Stream.



- Jak ktoś przyłoży ucho do propagandy nadajników rosyjskich, to wie jak wielkim echem to się odbiło. Jak bardzo to służy Rosji, tu naprawdę, proszę państwa warto odłożyć te nasze wewnętrzne, krajowe namiętności i dostrzec wielki użytek, jaki z tych wypowiedzi Radosława Sikorskiego ma rosyjska propaganda. Zostaje pytanie czy tylko teraz... - podkreślił Karnowski.



Radosław Sikorski dostał od Zjednoczonych Emiratów Arabskich 100 dolarów w ciągu roku. Publicysta Michał Karnowski przypomniał, że jak Platforma Obywatelska doszła do władzy to nastąpił gwałtowny zwrot polityki w kierunku Rosji.



Sikorski jest posłem do Parlamentu Europejskiego z Platformy Obywatelskiej.