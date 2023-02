Nawet 29 mln zł grzywny może zapłacić 44-latek, którego nielegalne wyroby tytoniowe zabezpieczyli zachodniopomorscy celnicy i policjanci.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty, do więzienia może trafić na 3 lata - mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej.



- Nasz pies Merida wytypowała garaż, w którym znajdowały się te nielegalne produkty. W skontrolowanych pomieszczeniach ujawniliśmy ponad 23 kg tytoniu oraz 6 tysięcy sztuk papierosów bez znaku akcyzy. Tytoń zapakowany był sposób, który sugerował, że najprawdopodobniej przygotowany był już do sprzedaży - informuje Brzoza.



Gdyby 44-latek sprzedał swój towar, Skarb Państwa straciłby ponad 35 tysięcy zł.

Wszystko zabezpieczono do dalszego postępowania.