Oddała nerkę mężowi. Historia małżeństwa w reportażu Radia Szczecin

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Żona przekazała nerkę mężowi - reportaż o historii małżeństwa z Warszawy we wtorek wieczorem na antenie Radia Szczecin.

Pani Magda to żona, która oddała nerkę mężowi Łukaszowi. Przeszczep miał miejsce w szpitalu na ulicy Arkońskiej w styczniu. Biorca dochodzi do siebie.



Fragment reportażu:

- Myślałam, że on zwariował. Wieczorem był pod tlenem. Każą mi się żegnać, a przychodzę na drugi dzień, a on siedzi na korytarzu, bez tlenu, śmieje się. Mówię: Boże, co się dzieje. Zabierajcie go do łóżka. Podłączajcie pod tlen. A on: Co ty? Już jest wszystko dobrze - mówiła żona.



- Miałem w głowie przed modlitwą, że jest źle. Nagle poczułem spokój, radość, wesołość. A następnego dnia, o 4 już się obudziłam i wiedziałem, że będzie dobrze - mówi mężczyzna po przeszczepie. - Zadzwoniłem do taty i powiedziałem, że już będzie dobrze.



Całego reportażu Katarzyny Wolnik-Sayny wysłuchacie we wtorek po 22 na antenie Radia Szczecin.